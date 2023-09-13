Команда студентов создала сервис для путешествий по Северному Кавказу

Команда российских студентов за 10 дней создала мини-приложение «Эльбрус» для гостей Приэльбрусья на платформе VK Mini Apps. С помощью сервиса можно выбрать отель или ресторан, посмотреть, где находятся пункты проката снаряжения, а также посмотреть погоду и прямую трансляцию с камер с видом на Эльбрус. Также на платформе можно узнать о работе канатных дорог, экотроп и местных сервисов.

Кроме того, в мини-приложении есть конструктор активностей, который поможет спланировать день. А все важные туристические точки доступны на интерактивной карте. Также в приложении можно прочитать о главных традициях народов Приэльбрусья, как добраться до курорта и где сделать лучшие фото.

«Студенты смогли на практике применить свои знания и сделать продукт для всех, кто приезжает на курорт «Эльбрус». Это не просто учебная работа — им будут пользоваться настоящие туристы», — отметила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Ранее Юга.ру писали, что в Дагестане запустили автомобильный аудиогид по туристическим местам.