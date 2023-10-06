Жители Краснодарского края могут снять наличные без банкомата в отделениях Почты России

Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

В отделениях Почты России появилась услуга по снятию наличных денег

В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно снимать наличные без банкомата. Для этого достаточно иметь при себе карту. Средства обналичат с помощью pos-терминала.

Деньги можно снять с карты любого банка. Сотрудники почты обналичат любую сумму. Для этого нужно только приложить пластиковую карту к терминалу.

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В почтовых отделениях региона есть 1830 таких терминалов. Из них более 1 тыс. размещены в сельской местности. Отмечается, что 80% таких операций были совершены как раз в пригородных районах.

Ранее Юга.ру писали, что снять деньги без банкомата можно на кассах магазинов и заправок. Такая услуга доступна в 1127 торговых точках Краснодарского края. 

Деньги Почта

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