Жители Краснодарского края могут снять наличные без банкомата в отделениях Почты России
В отделениях Почты России появилась услуга по снятию наличных денег
В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно снимать наличные без банкомата. Для этого достаточно иметь при себе карту. Средства обналичат с помощью pos-терминала.
Деньги можно снять с карты любого банка. Сотрудники почты обналичат любую сумму. Для этого нужно только приложить пластиковую карту к терминалу.
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В почтовых отделениях региона есть 1830 таких терминалов. Из них более 1 тыс. размещены в сельской местности. Отмечается, что 80% таких операций были совершены как раз в пригородных районах.
Ранее Юга.ру писали, что снять деньги без банкомата можно на кассах магазинов и заправок. Такая услуга доступна в 1127 торговых точках Краснодарского края.