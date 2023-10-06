Жители Краснодарского края могут снять наличные без банкомата в отделениях Почты России

В почтовых отделениях Краснодарского края теперь можно снимать наличные без банкомата. Для этого достаточно иметь при себе карту. Средства обналичат с помощью pos-терминала.

Деньги можно снять с карты любого банка. Сотрудники почты обналичат любую сумму. Для этого нужно только приложить пластиковую карту к терминалу.