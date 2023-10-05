Глава Адыгеи рассказал о ходе строительства экокурорта «Лагонаки» и парка на Дегуакской поляне

Глава Адыги Мурат Кумпилов рассказал о развитии туристического кластера республики председателю правительства России Дмитрию Чернышенко и председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу

Как сообщил Кумпилов, сейчас органы власти республики подготавливают инвестплощадку экокурорта «Лагонаки» — развивают обеспечивающую транспортную и инженерную инфраструктуры. Особое внимание при этом уделяют минимальному воздействию на окружающую среду. По словам главы региона, при строительстве сделают акцент на альтернативные источники энергии, раздельный сбор мусора, «умное» освещение.

По проекту «Лагонаки» в Адыгее создадут круглогодичный курорт на 2,5 тыс. мест. До конца 2025 года на его территории построят гостиницы на 690 номеров, 6 канатных дорог и более 25 км трасс для катания. К 2030 году длину трасс хотят увеличить до 37 км, а номерной фонд — до 2,5 тыс. единиц. Объем инвестиций — около 60 млрд рублей. На обеспечивающую инфраструктуру к объекту по отраслевому нацпроекту направят 6,4 млрд рублей.

Одновременно Адыгея работает над реализацией рекреационного парка на Дегуакской поляне (недалеко от станицы Даховской) площадью 110 гектаров. Сейчас здесь строят автодорогу «Даховская — Дегуакская поляна», объекты газо- и электроснабжения. В самом этнопарке создадут подворья, ремесленные мастерские, объекты общепита, информационные центры, места для ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда планируют перенести и главный гастрономический праздник республики — фестиваль адыгейского сыра.

Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек: фото и рассказ

Еще одно важное направление работы, по словам Кумпилова, — грантовая поддержка инвестпроектов в сфере туризма. За первое полугодие 2023-го в республике реализовали 12 таких проектов, в том числе создали две пляжные зоны. На 8 проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023 году власти планируют выделить 53 млн рублей, в 2024 году — 102,56 млн рублей. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Адыгее повышают доступность туризма для школьников.

Мурат Кумпилов поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку якорных проектов. Председатель правительства РФ отметил активное участие республики в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», по которому в 2023 году региону направили 4 млрд рублей. Он подчеркнул, что турпоток в республику вырос, по итогам прошлого года превысив показатели допандемийного 2019 года.