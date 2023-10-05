В ноябре жители Краснодарского края будут отдыхать три дня подряд

В России День народного единства празднуют 4 ноября. В этом году он выпадет на субботу. Поэтому выходным днем сделали понедельник. Таким образом, граждане с рабочим графиком 5/2 будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Также 3 ноября, в пятницу, официально сократили рабочий день на один час.



Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. О том, как россияне будут отдыхать в 2024 году, Юга.ру сообщали здесь.



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