В ноябре жители Краснодарского края будут отдыхать три дня подряд

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Рассказываем, какие выходные ждут россиян в ноябре в честь Дня народного единства

В России День народного единства празднуют 4 ноября. В этом году он выпадет на субботу. Поэтому выходным днем сделали понедельник. Таким образом, граждане с рабочим графиком 5/2 будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Россияне 4 ноября отмечают День народного единства:

Также 3 ноября, в пятницу, официально сократили рабочий день на один час.

Напомним, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. О том, как россияне будут отдыхать в 2024 году, Юга.ру сообщали здесь.

Ранее Юга.ру писали, как можно легче пережить шестидневную рабочую неделю, а также как справиться с хандрой после отпуска.

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