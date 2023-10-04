В Сочи состоится фестиваль бейсджампинга

Около 500 спортсменов выполнят прыжки с парашютом с фиксированных объектов. При благоприятных погодных условиях в течение трех дней гости Skypark смогут увидеть это действо. Финалом станет массовый бейс-прыжок с моста «Скайбридж». 20 человек одновременно отправятся вниз с высоты 207 метров и откроют свои цветные парашюты.

Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников, климатические условия и спортивная инфраструктура позволяют практически круглогодично проводить тренировочные сборы и турниры по многим видам спорта на курорте.

Также с 6 по 8 октября в Адлерском районе города и на территории Сириуса состоятся соревнования по триатлону IRONSTAR. Из-за этого водители временно не смогут проехать на некоторых участках трасс. Кроме того, на дистанцию в 25,75 км выйдет 17-летний спортсмен с синдромом Дауна Умед Мамадкулов.