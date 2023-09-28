В Сочи на несколько дней ограничат движение транспорта из-за спортивного фестиваля
С 6 по 8 октября на нескольких трассах Сочи ограничат проезд. Там проведут заезд «IRONSTAR»
На территории Сочи и Сириуса с 6 по 8 октября пройдет спортивный фестиваль IRONSTAR. Из-за этого водители временно не смогут проехать на некоторых участках трасс.
Так, 7 октября с 6:00 до 18:30 и 8 октября с 7:00 до 15:00 ограничат движение на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна.
С 30 сентября по 10 октября ограничат движение на территории парковки по ул. Голубая, 1А перед отелем Radisson Congress. А с 08:00 часов 4 октября до 12:00 часов 9 октября ограничения будут действовать на парковке между ул. Морской бульвар, 1 и ул. Голубой, 1А.
Также на время фестиваля нельзя будет проехать по улицам Морской бульвар, Триумфальная, Голубая и Перспективная.
Ранее Юга.ру писали, что в 2024 году планируют строительство обхода Адлера. Дорогу хотят построить за два года.