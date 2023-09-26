Спортсмен с синдромом Дауна примет участие в соревнованиях по триатлону в Сочи

17-летний спортсмен будет участвовать в соревнованиях по триатлону в Сочи. Они пройдут 8 октября. Если Умед успешно преодолеет все три этапа соревнования, то он станет первым атлетом с синдромом Дауна в России, покорившим спринт триатлона.

Умед Мамадкулов родился в 2006 году в Таджикистане в городе Душанбе. Диагноз синдром Дауна мальчику поставили в полтора года. Родители переехали в Москву для реабилитации и социализации сына. Сейчас Умед учится в 10 классе коррекционной школы, занимается плаванием, футболом, велоспортом, теннисом, ходит на музыкальные занятия и играет на кларнете. Также он стал призером чемпионатов и первенств России по плаванию, членом сборной города Москвы, участником футбольной Специальной Олимпиады в Сочи и международного футбольного турнира «Кубок Легенд».

В прошлом году Умед впервые участвовал в Ironstar Sochi Sirius 2022. Тогда он стал первым в России человеком с синдромом Дауна, которому удалось преодолеть дистанцию в формате дуатлона — 26,1 км. Результат Умеда попал в реестр «Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд» и в «Реестр рекордов России».