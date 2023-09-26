Спортсмен с синдромом Дауна примет участие в соревнованиях по триатлону в Сочи
Спортсмен с синдромом Дауна Умед Мамадкулов выйдет на дистанцию в 25,75 км на Ironstar Sochi Sirius 2023
17-летний спортсмен будет участвовать в соревнованиях по триатлону в Сочи. Они пройдут 8 октября. Если Умед успешно преодолеет все три этапа соревнования, то он станет первым атлетом с синдромом Дауна в России, покорившим спринт триатлона.
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Умед Мамадкулов родился в 2006 году в Таджикистане в городе Душанбе. Диагноз синдром Дауна мальчику поставили в полтора года. Родители переехали в Москву для реабилитации и социализации сына. Сейчас Умед учится в 10 классе коррекционной школы, занимается плаванием, футболом, велоспортом, теннисом, ходит на музыкальные занятия и играет на кларнете. Также он стал призером чемпионатов и первенств России по плаванию, членом сборной города Москвы, участником футбольной Специальной Олимпиады в Сочи и международного футбольного турнира «Кубок Легенд».
В прошлом году Умед впервые участвовал в Ironstar Sochi Sirius 2022. Тогда он стал первым в России человеком с синдромом Дауна, которому удалось преодолеть дистанцию в формате дуатлона — 26,1 км. Результат Умеда попал в реестр «Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд» и в «Реестр рекордов России».
Спортсмену оказывает поддержку благотворительный фонд «Синдром любви». Его проект «Атлет во благо» объединяет спортсменов разного уровня ради для помощи людям с синдромом Дауна. По правилам соревнований, спортсмен с инвалидностью имеет право на сопровождение на каждом отрезке дистанции. Сопровождающими Умеда стали атлеты Антон Лосев, Александр Швецов и Мария Помазуева.
Антон Лосев отвечает за подготовку спортсмена к плавательной части на открытой воде, вместе они проплывут 750 метров. Велоэтап протяженностью 20 км Умед пройдет вместе с триатлонистом Александром Швецовым на тандемном велосипеде. За подготовку Умеда к беговой дистанции длиной в 5 км отвечает ультрамарафонец Мария Помазуева.
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