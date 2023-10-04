В Краснодарском крае выделили 5 млрд рублей на покупку автобусов и электробусов

Вениамин Кондратьев рассказал, что план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона дополнили новыми мерами.

По словам главы Кубани, в 2023 году на общественный транспорт направили дополнительно 2,1 млрд рублей. На сайте администрации региона указано, что всего за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2023 году на закупку автобусов и электробусов предусмотрели 5 млрд рублей.