В Краснодарском крае выделили 5 млрд рублей на покупку автобусов и электробусов
Губернатор Кубани рассказал о дополнительных средствах на закупку общественного транспорта в регионе
Вениамин Кондратьев рассказал, что план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона дополнили новыми мерами.
По словам главы Кубани, в 2023 году на общественный транспорт направили дополнительно 2,1 млрд рублей. На сайте администрации региона указано, что всего за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2023 году на закупку автобусов и электробусов предусмотрели 5 млрд рублей.
Напомним, 1 октября в Краснодаре по маршруту №89 «Ул. Геннадия Казаджиева — ул. Уральская» начали ходить новые автобусы белорусского производства.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти завершили строительство трамвайного узла на улице Московской, концессионер рассказал о ходе работ. Подробнее можно узнать здесь.