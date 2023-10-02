В Краснодарском крае открыли движение по мосту через реку Фарс

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»

В Мостовском районе Кубани запустили движение по новому мосту через реку Фарс

Предыстория: В конце мая на Кубани были сильные дожди. Из-за непогоды река Фарс разлилась и смыла временную переправу в станице Ярославской Мостовского района. Тогда в Упрдор «Черноморье» рассказали о строительстве нового моста через Фарс.

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Пресс-служба Упрдор «Черноморье» 2 октября сообщила об открытии моста через реку Фарс в Мостовском районе края. Однополосное движение запустили на участке км 72+71 трассы Р-217 «Кавказ» у подъезда к Майкопу.

В конце июля на мосту установили 16 железобетонных балок длиной 18 метров и 8 длиной 21 метр общим весом 687 тонн. Сейчас на объекте устанавливают тротуар, перила, освещение и укладывают асфальт. Сдать его планируют до конца этого года.

Также рабочие разбирают мост, временно возведенный для движения на данном участке.

Напомним, 1 октября стало известно, что в Горячем Ключе путевод рядом с вокзалом закрыли на ремонт. Он является частью автомагистрали М-4 «Дон».

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара рассказали, что ремонт Тургеневского моста начнется после выделения денег. Когда именно — пока неизвестно.

Автомобили Дороги Майкоп Мостовский район Река Кубань Транспорт

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