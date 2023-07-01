Старую свалку в Кабардинке превратят в парк имени Федора Конюхова

Законсервированный мусорный полигон в Кабардинке до конца года обещают рекультивировать в парк и назвать его именем путешественника-рекордсмена

Российский экологический оператор (РЭО) объявил о том, что на территории города-курорта Геленджик появится парк имени прославленного путешественника Федора Конюхова.

Парк будет оборудован на месте законсервированного мусорного полигона в горной части поселка Кабардинка. Ранее Юга писали об этом объекте: это 17,2 га территории посреди леса, сумма затрат на его рекультивацию в сентябре 2022 года была оценена в 756,9 миллиона рублей.

В РЭО обещают завершить работы по рекультивации «до конца 2023 года».

«Назвать [этот парк] в честь известного путешественника и выдающегося мореплавателя Федора Конюхова является отличным способом отдать ему дань уважения. С Федором Филипповичем мы плотно сотрудничаем по линии экопросвещения, регулярно проводим встречи и обмениваемся идеями», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

«Я планирую украсить будущий парк собственными скульптурными произведениями и радуюсь, что он будет носить мое имя, напоминая потомкам о важности бережного отношения к нашей земле», — ответил Федор Конюхов.

Напомним, что сегодня в краснодарском микрорайоне Гидростроителей, на Пашковском перекате, проходит экологический субботник.