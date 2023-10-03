На распространяемом фото видно лист офисной бумаги с текстом: «Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учебы, с работы, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА! Отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву».

В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год:

Также автор объявления рекомендует предупредить об этом родных и близких и распространить данную информацию, чтобы как можно людей о ней узнали.

Юга.ру запросили комментарий у руководителя пресс-службы полиции Краснодара Артема Коноваленко. Он заявил, что распространяемое объявление — фейк.