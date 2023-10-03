В мессенджерах предупреждают о новом виде мошенничества с участием ребенка. Полиция Краснодара назвала это фейком
3 октября участники домовых WhatsApp-чатов Краснодара стали распространять фото объявления о новом виде мошенничества
На распространяемом фото видно лист офисной бумаги с текстом: «Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учебы, с работы, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА! Отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву».
В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год:
Также автор объявления рекомендует предупредить об этом родных и близких и распространить данную информацию, чтобы как можно людей о ней узнали.
Юга.ру запросили комментарий у руководителя пресс-службы полиции Краснодара Артема Коноваленко. Он заявил, что распространяемое объявление — фейк.
Как писали Юга.ру, в Красногвардейском районе Адыгее 39-летнего мужчину суд признал виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Его оштрафовали на 800 тыс. рублей.