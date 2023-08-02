В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год. Эксперт объяснила, как не стать их жертвой

Банк России раскрыл три финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов на Кубани за 2023 год

Пресс-служба южного отделения Банка России назвала самой распространенной схемой «черного» кредитования в регионе комиссионку-ломбард. Вывесками «ломбард», «комиссионка» и «скупка» мошенники вводят потребителей в заблуждение. Такие организации оформляют как комиссионные магазины, находящиеся вне юрисдикции Банка России. Проверять ломбарды можно проверять в реестре, который ведет Центробанк.

В первом полугодии 2023 года Банк России выявил в Краснодарском крае три финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов. Материалы по ним сотрудники ЦБ передали в правоохранительные органы для дальнейшей разработки.

«Финансовые пирамиды сейчас все чаще перебираются в телеграм-боты. Как раз такой пример в этом году мы выявили и на Кубани: людям за определенную сумму предлагали участие в закрытом клубе, чтобы затем якобы инвестировать в покупку квартир, земли и криптовалюты. Обещали пассивный доход 10-15% в месяц и выплаты раз в две недели. Конечно, своим последователям организатор пирамиды ничего выплачивать не собирался», — рассказала заместительница начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.

Также эксперт напомнила, что пирамиды легко узнать по просьбам приводить новых клиентов. Другой характерный признак — гарантирование доходности.

Узнать больше об уловках и рекламных хитростях современных финансовых мошенников можно из нашей беседы с Олейник.

За 2023 год Центробанк раскрыл в РФ более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. По таким материалам, в том числе направленным ранее, возбудили почти 70 уголовных дел и заблокировали более 5 тыс. ресурсов.