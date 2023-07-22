Жителя Адыгеи оштрафовали на 800 тыс. рублей за фейки об армии

В Адыгее суд оштрафовал мужчину за фейк об ВС РФ

В Красногвардейском районе Адыгее 39-летнего мужчину суд признал виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР Адыгеи, в марте 2022 года мужчина разместил в интернете ссылку на видео, содержащее фейковую информацию об армии.

В итоге мужчине назначили штраф в размере 800 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Юга.ру писали, что за фейки о российской армии осудили 37-летнего жителя Краснодара. Его приговорили к шести годам колонии.