В Краснодарском крае готовят к открытию второй крематорий

В пресс-службе администрации Анапы сообщили, что о возможном открытии крематория на территории муниципального образования ничего не знают.

На сайте «Национальной мемориальной компании» опубликовали информацию о скором открытии крематория. Правда, по их данным, в Анапе. Сотрудники организации уже завершили монтаж двух печей от китайского производителя Fu Shou Yuan с системой очистки отводимых газов. Заявки на кремацию начнут принимать в ближайшие месяцы.

При этом на сайте для поиска сотрудников «Русская мемориальная компания» разместила объявление о поиске администратора крематория с опытом работы от 1 до 3 лет, на это обратили внимание коллеги из 93.ru. Место — станица Варениковская (Крымский район), что в 40 км от центра Анапы.

Среди обязанностей: прием и проверка документов, оформление и сопровождение заявок от ритуальных агентств, ведение первичной документации в «1С:Управление ритуальными услугами», работа с кассовым аппаратом и наличными денежными средствами. График работы 2/2, зарплату обещают от 35 тыс. рублей до вычета налогов.

В пресс-службе Крымского района подтвердили, что крематорий откроется в районе станицы Варениковской.

Как писали Юга.ру, в Невинномысске Ставропольского края планируют построить крематорий за 126 млн рублей. Завершить реализацию проекта хотят в 2024 году.

Кроме того, крематорий должен появиться и в Краснодаре. Сумма инвестиций в его строительство выросла вдвое — со 150 до 300 млн рублей.