Безработица в Краснодарском крае достигла минимума, но некоторых специалистов все равно не хватает

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уровень безработицы в регионе достиг минимального — 1,5%. По данным главы края, на Кубани сейчас открыто 80 тыс. вакансий, при этом ищут работу 13 тыс. человек.

Кондратьев отметил, что сейчас важно понимать, какие профессии будут востребованы в будущем. Также необходимо точно спрогнозировать развитие экономики в регионе, чтобы корректировать программы обучения специалистов в колледжах и техникумах.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru отметили, что за последний год в Краснодарском крае 36% соискателей потратили на поиск работы около двух недель. Еще 16% людей поделились, что на поиск работы им потребовалось от двух недель до месяца. Чаще всего работу за две недели находили соискатели без опыта. Это объясняется меньшими требованиями к стартовым позициям.

Кроме того, 47% кубанцев ждут ответа от работодателя не более трех дней. Ждать ответ 4-5 дней готовы только 9% соискателей. При этом ожидать ответа в течение недели готовы 19% опрошенных.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае не хватает машиностроителей, поваров и дворников. Кроме того, в краевой столице существует дефицит педагогов. В городе не хватает около 650 учителей.