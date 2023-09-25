В Краснодарском крае не хватает машиностроителей — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рекрутеры сообщили о дефиците машиностроителей в Краснодарском крае

Аналитики hh.ru выяснили, что в Краснодарском крае не хватает машиностроителей. С начала года в регионе открыли 1,6 тыс. вакансий в этой отрасли. Чаще всего встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей.

Больше всего в области востребованы инженеры-конструкторы, монтажники, слесари и сварщики. Отмечается, что картина на рынке труда в крае схожа с общероссийской, где в топ попадают фрезеровщики, слесари, сантехники и разнорабочие.

По данным аналитиков, медианная зарплата в машиностроительной области на Кубани составляет 108 тыс. рублей. Самыми высокооплачиваемыми специалистами являются самые дефицитные — токари и фрезеровщики. 

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«Остро не хватает сварщиков, операторов станков с ЧПУ, операторов производственных линий, монтажников. Токари, например, вообще редчайшие специалисты в наши дни. А машиностроительному бизнесу и экономике региона все эти работники очень нужны. Количество вакансий растет месяц к месяцу, а вот количество резюме, к сожалению, показывает отрицательную динамику. И работодателям для того, чтобы привлечь этих желанных специалистов, приходится повышать зарплаты в отрыве от роста производительности — просто для того, чтобы укомплектовать штат», — рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае не хватает поваров, врачей и дворников.

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В Краснодарском крае не хватает машиностроителей — аналитики
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