В Краснодарском крае не хватает машиностроителей — аналитики

Аналитики hh.ru выяснили, что в Краснодарском крае не хватает машиностроителей. С начала года в регионе открыли 1,6 тыс. вакансий в этой отрасли. Чаще всего встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, инженеров и строителей.

Больше всего в области востребованы инженеры-конструкторы, монтажники, слесари и сварщики. Отмечается, что картина на рынке труда в крае схожа с общероссийской, где в топ попадают фрезеровщики, слесари, сантехники и разнорабочие.

По данным аналитиков, медианная зарплата в машиностроительной области на Кубани составляет 108 тыс. рублей. Самыми высокооплачиваемыми специалистами являются самые дефицитные — токари и фрезеровщики.