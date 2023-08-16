В Краснодарском крае сильно не хватает поваров — аналитики

На Кубани наблюдается нехватка поваров. Специальность вошла в топ-20 самых дефицитных на Кубани, сообщили в пресс-службе hh.ru. С начала года в крае открыли около 10 тыс. вакансий, треть работодателей готовы рассмотреть соискателей без опыта.

Около 35% вакансий были размещены в Краснодаре, еще 22% — в Сочи. Остальные распределились по региону. Работа есть не только на полный день, но и на несколько часов, а также только по выходным. Есть и разовые варианты. Например, в дни подготовки и проведения матчей ФК «Краснодар».

Согласно сервису «Люди в цифрах», средний диапазон зарплат составляет 50-90 тыс. рублей. Часто встречаются предложения для шеф-поваров от 150 тыс. рублей и выше. Минимальная оплата труда составляет 35 тыс. рублей. Как правило, такие вакансии предназначены для людей без опыта и работодатели указывают возможность обучения.

Чаще всего поваров ищут компании из сферы ресторанного и гостиничного бизнеса, а также розничной торговли и строительства. Аналитики отмечают, что 53% резюме представлены женщинами и 47% — мужчинами.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае наблюдается нехватка врачей, дворников и слесарей.