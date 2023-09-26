Жители Краснодара создали петицию с требованием вернуть подвоз школьников в отдаленных районах города

Предыстория: В Краснодаре автобусы для подвоза учеников в шесть школ Краснодара (№68, 83, 84, 99, 102, 106) отменили , а детям выдали абонементы на 50 поездок на общественном транспорте в месяц. На это в начале августа обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина и обратилась к губернатору Кубани. 4 сентября родители школьников пожаловались на нехватку мест в транспорте. 19 сентября в Краснодаре прошел брифинг по итогам мониторинга школьного пассажиропотока. Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Балацкий рассказал, что в городе используется 239 школьных автобусов вместо 299. Также он отметил, что подвоз школьников внутри города осуществлять не будут. По его словам, это не предусмотрено нормативными документами.

В сети 22 сентября появилась петиция, где родители школьников Прикубанского округа Краснодара просят вернуть безопасный маршрут для детей. На момент публикации новости ее подписали 773 человека.



«В течение почти четырех месяцев родители писали огромное количество писем в госструктуры в надежде сохранить безопасный маршрут для своих детей. Администрация выявила отсутствие закона, предусматривающий школьный подвоз в черте города, тем не менее он не запрещает организацию подвоза на школьных автобусах. Это острая необходимость, ведь по дороге в школу дети должны преодолеть от трех до восьми километров без сопровождения взрослых через оживленные трассы и стройки», — сказано в обращении.



По словам автора петиции, дети битком набиваются в маршрутки, едут стоя, травмируются и опаздывают. Многие родители сопровождают школьников в общественном транспорте из-за страха отправлять ребенка в такой далекий путь одного.

Обновление: ситуацию 26 сентября прокомментировали в МЦУ Краснодара. Там сказали, что для охвата всех школьников Прикубанского внутригородского округа, нуждающихся в подвозе, созданы новые маршруты № 32 и № 83, которые работают в рамках заключённых с перевозчиками брутто-контрактов, и изменены схемы движения действующих автобусных маршрутов № 38, № 56 и троллейбусного № 4. Всего в Краснодаре по брутто-контрактам работают уже 6 маршрутов.

Напомним, в первый день нового учебного года, 4 сентября, сотрудники администрации и глава союза транспортников провели мониторинг ситуации. О результатах мы писали здесь.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре решили продлить полосу для общественного транспорта на улице Северной.