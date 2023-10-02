Защита начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обжаловала заключение генерала под стражу

В Басманный суд Москвы поступила жалоба на решение о заключении Олега Волынкина под стражу

В Басманный суд Москвы 2 октября поступила апелляционная жалоба на решение о заключении под стражу Олега Волынкина, информация об этом есть в картотеке. По данным ТАСС, жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

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Напомним, в Москве 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Олега Волынкина под стражу. Генерал-лейтенанту предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Начальнику ГУ МЧС региона грозит до 10 лет лишения свободы. В материалах дела речь идет о госконтракте, который был заключен в 2021 году. Подробно мы писали об этом здесь.

Если суд не удовлетворит апелляционную жалобу, Олега Волынкина будут содержать под стражей до 27 ноября.

Олег Волынкин с 20 января 2020 исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Начальником регионального управления был назначен 3 марта 2020 года.

О том, что начальника ГУ МЧС Краснодарского края Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями Юга.ру писали 27 сентября. На следующий день генерал-лейтенанта доставили в Басманный суд.