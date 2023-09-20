Чиновники из Краснодарского края скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей

В прокуратуре Краснодарского края рассказали о нарушениях антикоррупционного законодательства региональными чиновниками. За 2,5 года должностные лица скрыли свыше 382 млн рублей доходов, около 900 объектов недвижимости и 270 автомобилей. Также за это время у чиновников обнаружили 12,5 тыс. скрытых банковских счетов.

Отмечается, что коррупционные преступления выявили в 2021-2022 годах и первом полугодии 2023 года. В суды за это время направили девять исков на сумму более 132 млн рублей. Из них удовлетворили только пять и конфисковали имущества более чем на 100 млн рублей. За расходами 31 должностного лица установили контроль.

Всего за 2,5 года прокуроры выявили порядка 15,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлекли около 6 тыс. должностных лиц, еще 59 — уволили. Кроме того, в отношении коррупционеров завели 188 уголовных дел.

Ранее Юга.ру писали, что 27 краснодарских чиновников скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей, имущество на более чем 8 млн рублей, жилье, нежилые помещения, транспортные средства, а также счета в кредитных организациях.