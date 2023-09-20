Чиновники из Краснодарского края скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За 2,5 года кубанские чиновники скрыли больше 382 млн рублей доходов

В прокуратуре Краснодарского края рассказали о нарушениях антикоррупционного законодательства региональными чиновниками. За 2,5 года должностные лица скрыли свыше 382 млн рублей доходов, около 900 объектов недвижимости и 270 автомобилей. Также за это время у чиновников обнаружили 12,5 тыс. скрытых банковских счетов.

Отмечается, что коррупционные преступления выявили в 2021-2022 годах и первом полугодии 2023 года. В суды за это время направили девять исков на сумму более 132 млн рублей. Из них удовлетворили только пять и конфисковали имущества более чем на 100 млн рублей. За расходами 31 должностного лица установили контроль.

Всего за 2,5 года прокуроры выявили порядка 15,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлекли около 6 тыс. должностных лиц, еще 59 — уволили. Кроме того, в отношении коррупционеров завели 188 уголовных дел.

Ранее Юга.ру писали, что 27 краснодарских чиновников скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей, имущество на более чем 8 млн рублей, жилье, нежилые помещения, транспортные средства, а также счета в кредитных организациях.

Коррупция Прокуратура Чиновники

Новости

В Краснодаре осудят директора компании, который завысил стоимость ремонта школы на 9 млн рублей
В Краснодаре в День города можно будет бесплатно отправить тематическую открытку
Чиновники из Краснодарского края скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей
В Краснодаре трамвай сбил человека
Строительство железной дороги из Москвы в Сочи оценили в 3 трлн рублей
В Краснодаре из-за строительства водопровода ограничат движение автомобилей по улице Дзержинского

Лента новостей

Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
14 сентября, 14:41
Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
Праздник кубанского риса
16 сентября, 18:40 Реклама
Праздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
15 сентября, 08:15
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Реклама на сайте