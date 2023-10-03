В Майкопе открылся музей конопли

Конопля — сельскохозяйственная культура, которая на протяжении столетий была основой российского экспорта. Большой вклад в экономику Адыгеи вносило коноплеводство и переработка. Что осталось сейчас, почему у конопли трагическая история, возможно ли вернуть эту культуру снова в сельскохозяйственный оборот? Какой сегодня потенциал у конопли, как конопля помогает сохранить здоровье и экологическое равновесие — на эти и другие вопросы посетителям ответят в музее.

Также в программе посещения ремесленные мастер-классы, дегустации конопляных продуктов и шопинг в экомагазине.