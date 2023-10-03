В Майкопе открылся музей конопли
В Майкопе открылся новый туристический объект — частный музей конопли
Конопля — сельскохозяйственная культура, которая на протяжении столетий была основой российского экспорта. Большой вклад в экономику Адыгеи вносило коноплеводство и переработка. Что осталось сейчас, почему у конопли трагическая история, возможно ли вернуть эту культуру снова в сельскохозяйственный оборот? Какой сегодня потенциал у конопли, как конопля помогает сохранить здоровье и экологическое равновесие — на эти и другие вопросы посетителям ответят в музее.
Также в программе посещения ремесленные мастер-классы, дегустации конопляных продуктов и шопинг в экомагазине.
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Каждую первую субботу месяца в музее проводят сборные экскурсии. Ближайшая состоится 7 октября в 11:00. Нужна предварительная запись по телефону + (7918) 421-09-77. Цена билета для взрослого 200 рублей, для детей 5-18 лет — 100 рублей.
Напомним, с 3 по 5 октября в Адыгее будут отмечать День республики. Запланировано около 200 мероприятий — концерты, выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания.