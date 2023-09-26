Адыгея отметит День республики. Праздник будет длиться четыре дня

Празднование Дня республики в Адыгее пройдет с 3 по 5 октября

Запланировано около 200 мероприятий — концерты, выставки, конкурсы чтецов, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, флешмобы, спортивные состязания. Наиболее массовые пройдут в столице республики, Майкопе.

Так, 4 октября состоятся торжественное собрание и концерт в Госфилармонии. С 3 по 5 октября пройдут выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. 5 октября на республиканском стадионе будет финал Кубка Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по любительскому футболу, на ипподроме — конноспортивные мероприятия.

Также в указанные дни на центральной площади Майкопа, в горпарке, Национальном музее, театральном объединении, Картинной галерее и на Бульваре Победы состоятся народные гуляния. Кульминацией праздника в честь 32-ой годовщины со дня образования республики станет вечерний концерт на площади имени Ленина с участием звезд российской эстрады и популярных артистов Адыгеи. Завершится всё фейерверком.

В Адыгее выходные дни по случаю праздника продлятся четыре дня — с 5 по 8 октября.

Как писали Юга.ру, фестиваль адыгейского сыра прошел 16 и 17 сентября на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Его посетили 36 тыс. человек. В связи с растущей популярностью события глава республики Кумпилов и председатель комитета по туризму Ибрагим Билимготов заявили, что в ближайшие годы его планируют проводить на Дегуакской поляне. Перенос на большую площадь позволит принимать больше гостей и сыроделов.

Напомним, в 2020 году сыроделы республики добились запрета на использование бренда «Адыгейский сыр» компаниями из других регионов. Тогда же адыгейский сыр признали одним из лучших продуктов в России.