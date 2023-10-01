Путепровод возле вокзала в Горячем Ключе закрыли на ремонт

Государственная компания «Автодор» в своем официальном телеграм-канале объявила о том, что с 1 октября на ремонт закрывается путепровод, который является частью магистрали М-4 «Дон» и составляет часть развязки возле железнодорожного вокзала Горячего Ключа.

Завершить работы «Автодор» планирует «до конца года». На время ремонта по этому участку будет организован временный проезд — по дорогам-дублёрам, примыкающим к путепроводу с боков.