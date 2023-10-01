Путепровод возле вокзала в Горячем Ключе закрыли на ремонт

Краснодарский край

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  • Дорога через Горячий ключ © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дорога через Горячий ключ © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 октября начался ремонт моста на проходящем через Горячий Ключ участке автомагистрали М-4 «Дон»

Государственная компания «Автодор» в своем официальном телеграм-канале объявила о том, что с 1 октября на ремонт закрывается путепровод, который является частью магистрали М-4 «Дон» и составляет часть развязки возле железнодорожного вокзала Горячего Ключа.

Завершить работы «Автодор» планирует «до конца года». На время ремонта по этому участку будет организован временный проезд — по дорогам-дублёрам, примыкающим к путепроводу с боков.

  • Временная схема движения автотранспорта в районе горячеключевского путепровода © Скриншот публикации в телеграм-канале ГК «Автодор», T.me/avtodorgk
    Временная схема движения автотранспорта в районе горячеключевского путепровода © Скриншот публикации в телеграм-канале ГК «Автодор», T.me/avtodorgk

Ранее на этой неделе стало известно о том, что ремонт геленджикского аэропорта планируют завершить в 2024 году, на строительство новой трассы Джубга — Сочи собираются выделить 157 миллиардов рублей, а дорогу из Адлера в Красную Поляну будут перекрывать на несколько часов 7 и 8 октября.

Горячий Ключ дорога на курорт Ремонт дорог

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