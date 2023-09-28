Правительство РФ за три года планирует направить почти 157 млрд рублей на строительство трассы Джубга – Сочи

«Значительные ассигнования предусмотрены на обеспечение дорожной деятельности. К наиболее значимым дорожным объектам можно отнести такие новые проекты, как Джубга — Сочи, новые участки автомобильных дорог Казань — Екатеринбург, М-12, Краснодар — Славянск — Темрюк и целый ряд важной для связи регионов новой дорожной инфраструктуры», — отметил Силуанов.



Как сообщает ТАСС, на строительство трассы Джубга — Сочи госкомпании «Автодор» в 2024 году направят 59 млрд рублей.

«Увеличением бюджетных ассигнований, предусмотренных на: предоставление субсидии государственной компании «Автодор» на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог в 2024 году на 58 млрд 615 млн рублей, в 2025 году на 54 млрд 865 млн рублей, в 2026 году на 43 млрд 461 млн рублей в целях строительства новой автомобильной дороги на Черноморском побережье от трассы М-4 «Дон» до города Сочи», — указано в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.



Напомним, в Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. Она в три раза сократит время в пути. Ранее Юга.ру писали, что по проекту «Южный кластер» в 2024 году планируют начать строительство обхода Адлера.



Как сообщали Юга.ру, под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей.