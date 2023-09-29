В Геленджике реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2024 году

Пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация» сообщила, что сейчас в аэропорту Геленджика демонтируют покрытие старого перрона и подготавливают территорию для нового, а также возводят водосточно-дренажную сеть. Все работы планируют завершить в 2024 году. Их ведут по проекту «Развитие региональных аэропортов».

По проекту в аэропорту реконструируют соединительную рулежную дорожку, построят новую шириной 23 метра и расширят перрон, что увеличит стоянку для самолетов на 30%.



Также там обновят механизм сбора жидкости для противообледенительной обработки земли и водосточно-дренажную систему, возведут патрульную дорогу и установят новое световое оборудование и погодные станции.

Согласно плану, реконструкция инфраструктуры аэропорта обеспечит круглогодичное авиасообщение Геленджика с другими российскими городами и увеличит доступность транспорта в Краснодарском крае.



Напомним, что в Краснодаре новый аэропорт начнут возводить в октябре. Он появится в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас находится новая аварийно-спасательная станция.



Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 10 телетрапами для перехода из терминала в самолет. Внутри терминала разместят 40 стоек регистрации, 9 линий входного досмотра и 5 лент выдачи багажа. Госэкспертиза одобрила проект аэропорта в 2022 году.