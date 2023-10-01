Великобритания ввела санкции против бывшего мэра Краснодара

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Британское правительство внесло в санкционный список экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

29 сентября правительство Великобритании добавило 11 россиян в список людей, против которых введены персональные санкции. Под №1634 в перечне значится Андрей Алексеенко, который с ноября 2021-го по август 2022-го был мэром Краснодара, а сейчас занимает пост главы администрации Херсонской области.

Вот как прокомментировал это событие в своем телеграм-канале сам Алексеенко:

«Что сказать, спасибо за оценку нашей работы и развития региона за прошедший год, темпов интеграции области в российскую экономику и социальную систему. Будем воспринимать это как поздравление с праздником — Днем воссоединения новых регионов с исторической Родиной. А что касается самих британских санкций... то — как они работают, давно стало предметом насмешек даже для британских газет».

Напомним, что с декабря 2022 года Алексеенко находится под санкциями США. А в британском санкционном списке экс-мэр Краснодара присоединился к губернатору края Вениамину Кондратьеву.

Андрей Алексеенко Санкции Херсонская область

Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыли
Кустурица собирается снимать «Преступление и наказание» в Краснодарском крае
Великобритания ввела санкции против бывшего мэра Краснодара
Из-за пролета беспилотника в Сочи временно закрывали аэропорт
«Сочи Парк» признали лучшим в стране
Краснодарцы могут пройти отбор на всероссийский конкурс уличной культуры и спорта среди детей и молодежи

Лента новостей

Реклама на сайте