Великобритания ввела санкции против бывшего мэра Краснодара

29 сентября правительство Великобритании добавило 11 россиян в список людей, против которых введены персональные санкции. Под №1634 в перечне значится Андрей Алексеенко, который с ноября 2021-го по август 2022-го был мэром Краснодара, а сейчас занимает пост главы администрации Херсонской области.

Вот как прокомментировал это событие в своем телеграм-канале сам Алексеенко:

«Что сказать, спасибо за оценку нашей работы и развития региона за прошедший год, темпов интеграции области в российскую экономику и социальную систему. Будем воспринимать это как поздравление с праздником — Днем воссоединения новых регионов с исторической Родиной. А что касается самих британских санкций... то — как они работают, давно стало предметом насмешек даже для британских газет».

Напомним, что с декабря 2022 года Алексеенко находится под санкциями США. А в британском санкционном списке экс-мэр Краснодара присоединился к губернатору края Вениамину Кондратьеву.