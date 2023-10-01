«Сочи Парк» признали лучшим в стране

Краснодарский край

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  • Статуэтка за победу в конкурсе «Хрустальное колесо-2023» на фоне аттракционов «Сочи Парка» © Скриншот новости на сатйе администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Статуэтка за победу в конкурсе «Хрустальное колесо-2023» на фоне аттракционов «Сочи Парка» © Скриншот новости на сатйе администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

«Сочи Парк» получил премию международного конкурса «Хрустальное колесо».

28 сентября на XXI международном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» состоялось вручение премий в области развлекательной индустрии. «Сочи Парк» получил гран-при в одной из самых престижных номинаций — «лучший открытый парк развлечений с ежегодным количеством посетителей более миллиона человек». Как отмечается на сайте «Сочи Парка», «с момента своего открытия [он] ежегодно становится лучшим в России и СНГ».

«Каждый день наша команда из полутора тысяч человек старается быть лучшей в своем деле и дарить гостям отличное настроение, и почетный титул показывает, что мы справляемся со своими задачами», добавляет Людмила Кузнецова, генеральный директор «Сочи Парка».

Ранее на этой неделе Краснодарский край занял 31-е место в экологическом рейтинге регионов РФ, а Грозный выиграл конкурс «Культурная столица года».

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