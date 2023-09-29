Краснодарский край занял 31 место в экологическом рейтинге по итогам лета 2023 года

Специалисты проанализировали экологическую ситуацию в регионах РФ за лето 2023 года по трем критериям: природа, хозяйство и общество, которые суммируются в сводный индекс. Они оценили качество питьевой воды и питания, чистоту воздуха, а также сохранение природных территорий, лесов и водоемов. В данном рейтинге Краснодарский край занял 31 место со сводным индексом 72 из 100.

В тройку лидеров по качеству экологии вошли Тамбовская область, Белгородская область и Республика Алтай со сводными индексами около 80. На последних позициях в экологическом рейтинге — Забайкальский край (54), Челябинская область (54) и Свердловская область (53).



«Падение в рейтинге по итогам лета показали регионы, где горели леса: Хабаровский край, Республика Бурятия, Амурская область, Еврейский АО и другие. На последнюю строчку в рейтинге опустилась Свердловская область, где за пожароопасный период 2023 года было пройдено огнем более 330 тысяч гектаров лесов из общей площади в 500 тысяч по Уральскому федеральному округу. Особый противопожарный режим все еще действует в 41 субъекте РФ, леса в стране горят на площади около 700 гектаров. В целом, лето 2023 года выдалось «умеренным» с точки зрения лесо-пожарной обстановки в России», — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Среди других регионов ЮФО Адыгея оказалась на 33 месте в экологическом рейтинге со сводным индексом 72. Ростовская область (68) заняла 45 позицию, Республика Крым (64) — 64, а Севастополь (62) — 74.



Напомним, что власти Кубани ограничили пребывание граждан в лесах региона с 23 сентября по 13 октября.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае быстрее всего растет число предприятий, негативно влияющих на атмосферу.