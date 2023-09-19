Краснодарский край закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Власти Кубани рассказали о закупке 90 трамвайных вагонов белорусского производства до конца 2024 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели встречу в Минске и обсудили вопросы сотрудничества. Глава Кубани сообщил, что до конца 2024 года в регионе появятся 90 трамваев белорусского производства.

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По словам Кондратьева, интерес для края представляют и автобусы из Беларуси на газомоторном топливе. Для нужд ЖКХ региона также закупят 100 машин «Минского тракторного завода».

«Потенциал для расширения нашего партнерства есть в самых разных сферах — туризме, торговле, культуре. Убежден, новое соглашение укрепит многосторонние связи между Краснодарским краем и Республикой Беларусь», — отметил глава Кубани.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре мэр указал на нарушение сроков реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Но подрядчик заявил, что сроки по договору не нарушены. Подробнее можно прочитать здесь.

Беларусь Вениамин Кондратьев Закупки Краснодар Международное сотрудничество Международные отношения Трамвай

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