Краснодарский край закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели встречу в Минске и обсудили вопросы сотрудничества. Глава Кубани сообщил , что до конца 2024 года в регионе появятся 90 трамваев белорусского производства.

По словам Кондратьева, интерес для края представляют и автобусы из Беларуси на газомоторном топливе. Для нужд ЖКХ региона также закупят 100 машин «Минского тракторного завода».



«Потенциал для расширения нашего партнерства есть в самых разных сферах — туризме, торговле, культуре. Убежден, новое соглашение укрепит многосторонние связи между Краснодарским краем и Республикой Беларусь», — отметил глава Кубани.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре мэр указал на нарушение сроков реконструкции трамвайного узла на улице Московской. Но подрядчик заявил, что сроки по договору не нарушены. Подробнее можно прочитать здесь.