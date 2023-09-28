Суд признал часть генплана Новороссийска недействительной

Краснодарский край

Распечатать

  • Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Новороссийская бухта © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Прокуратура Краснодарского края выяснила, что часть генплана Новороссийска не соответствует правовым нормам

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что генплан Новороссийска не в полной мере соответствует правовым нормам. Суд признал часть проекта города недействительным.

Читайте также:

В генеральный план Новороссийска от 2011 года часто вносились изменения, в том числе по решению гордумы № 44 от 24 ноября 2020 года. Прокуратура выявила несогласованное включение в границы города лесных и сельскохозяйственных зон с возможностью застройки.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение контролирует прокуратура края.

Напомним, в январе 2023 года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в новом генплане Новороссийская Цемесская роща сохранит свои утвержденные границы. Позже на «Прямую линию» к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратилась жительница города. Она передала главе региона опасения горожан о возможной застройке особо охраняемой природной территории.

По словам Кондратьева, их никто не может застроить. Губернатор поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко обсудить размещение зеленых зон с инициативными жителями.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи представили концепцию генплана на 2024-2044 годы. На новый план города потратят более 100 млн рублей.

Благоустройство Новороссийск Правосудие Прокуратура Строительство Суд

Новости

В Краснодарском крае развернули 80 ковидных коек. Количество заболевших растет
В Басманный суд Москвы доставили главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Суд признал часть генплана Новороссийска недействительной
«Даже в Австралии мы своих не бросаем». Путин дал гражданство австралийскому казаку Бойкову
В Краснодарском крае пройдет мероприятие по сбору макулатуры
Озеро страха, застрявший на Луне, загадочный фантом. Рассказываем, что посмотреть в кино с 28 сентября

Лента новостей

Реклама на сайте