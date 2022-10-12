Атаман Долуда заявил, что в СВО погибли 129 казаков. К отправке готовят еще тысячу

В боевых действиях в зоне СВО принимают участие 9 войсковых казачьих отрядов численностью 8 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в Москве 11 октября рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Он отметил, что все бойцы перед отправкой в войска проходят подготовку на полигонах.

«В ближайшее время, думаю, что примерно в 20 числах октября, уйдет еще 1000 казаков, которые пополнят эти отряды, и будут сформированы несколько других организованных войсковых казачьих отрядов. К великому сожалению, на сегодняшний день есть у нас и погибшие — это количество насчитывает 129 казаков. Кроме того, 409 казаков получили ранения различной степени тяжести », — подчеркнул Николай Долуда.

Также он сообщил, что казаков могут привлечь к усилению охраны Крымского моста. В этом могут быть задействованы до 10 тысяч кубанских казаков. Они сейчас участвуют в организации временных стоянок у Керченской паромной переправы.

«Кубанское казачье войско как раз на территории Темрюкского района находится. Оно на сегодняшний день насчитывает 57 тыс. казаков. Три отряда Кубани в районе боевых действий. У нас есть возможность, есть резерв, если будет поставлена такая задача [по охране Крымского моста], конечно, и три, и пять, и 10 тыс. [казаков] мы предоставим», — отметил атаман.

Ранее Юга.ру писали о том, что губернатор Краснодарского края наградил погибших и отличившихся в ходе СВО казаков, а также рассказывали о том, что на Донбасс отправят еще 200 кубанских казаков.