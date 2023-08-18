В Краснодаре закрыли доступ в корпуса завода Седина

Представитель одного из субарендаторов и юрист Вячеслав Кантер рассказал «Ъ-Кубань» о том, что на дверях заблокированных корпусов разместили объявление о смене собственника.

По словам Кантера, около ста работников, а также сотрудники полиции собрались на встрече с руководством «НТЦ «Химвест», в ведение которого передан завод.



«Собравшиеся были возмущены тем, что их лишили доступа в рабочие помещения, а также тем, что были нарушены и прекращены рабочие процессы», — отметил юрист.



«Полицейские посоветовали вопросы относительно ограничения допуска в рабочие помещения адресовать руководству ФГУП «НТЦ «Химвест». Оценку законности их действий дадут в установленном законом процессуальном порядке, поскольку в полицию уже поступило заявление по факту самоуправных действий», — поделился Вячеслав Кантер.

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