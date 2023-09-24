Глава правительства Чечни Даудов заявил об изъятии новых учебников истории, но удалил сообщение об этом. Фрагменты о депортации кавказцев возмутили и общественников

20 сентября председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов раскритиковал параграф нового учебника по истории для десятиклассников. Он заявил, что конгресс попытается запретить издание, выпущенное под редакцией помощника президента Владимира Мединского. Тоторкулов напомнил, что «президенты России Борис Ельцин в 1991-м и Владимир Путин в 2014 годах подписали Указы о полной реабилитации репрессированных сталинским режимом народов. В Указах говорится о незаконной депортации, восстановлении исторической справедливости, восстановлении прав». Также глава конгресса привел другие призывы Путина к единстве народов России и вреде «пещерного национализма». «В этом году вышел новый учебник по истории России (10 класс), где, в 31 параграфе, наряду с бандеровцами, власовцами и прочими, перечислены репрессированные народы, перед которыми официально извинились и подписали законы о полной реабилитации. Выпуск такого учебника, со старой клеветой сталинских времен, нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30-50% своих представителей. <...> Кто написал этот параграф в учебнике? Для чего? Нужен в очередной раз мальчик для битья или сознательно, в такое неспокойное время, закладывается мина под единство народов России?», — высказался Тоторкулов.

23 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров поручил изъять весь тираж нового учебника по истории. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. «Весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамзана Ахматовича изъят из школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины», — написал Даудов. Позже этот абзац удалили из телеграм-поста, в котором Даудов обсуждал недовольство новым учебником истории. Но оригинальной редакцией успел поделиться министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Позже и он удалил свой пост, но в интернете осталась его копия. В отредактированном посте остались заявления о том, что Даудов сообщил критику учебника главе Администрации президента по внутренней политике Андрею Ярину и министру просвещения Сергею Кравцову. «Позицию [Кадырова] я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок. Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — заявил Даудов.

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Фрагмент главы «Пособники оккупантов», оскорбивший кавказцев: «На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 года».