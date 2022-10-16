Правозащитники Кабардино-Балкарии призвали местные власти остановить мобилизацию и не судить задержанных на протестах в Нальчике

15 октября Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр опубликовал обращение к властям республики. Его авторы выдвинули три требования. Первое из них — не привлекать к административной ответственности граждан, вышедших на площадь у Дома правительства 25-26 сентября. Правозащитники объяснили, почему их действия были законны. Они добавили, что дискредитацию ВС РФ протестующим вменяют за рассказ о тех же нарушениях, которые 27 сентября упоминал Путин.

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Второй — проверить отсутствие детей чиновников в списках мобилизуемых. Авторы обращения заявили, что это неравенство волнует «подавляющее большинство жителей Кабардино-Балкарии». Третьим требованием правозащитников стала приостановка мобилизации жителей Кабардино-Балкарии, поскольку призыв на СВО грозит серьезными и невосполнимыми потерями национального генофонда малых народов. Авторы обращения обратили внимание чиновников на то, что «процент мобилизуемых в республиках гораздо выше, чем в других субъектах РФ». «По поступающей информации, руководители Дагестана, Ингушетии и Якутии требуют приостановления мобилизации», — заявили авторы обращения, но эта информация не подтверждена официальными источниками.

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Также они напомнили заявление Кадырова о том, что в Чечне мобилизации не будет. Однако он имел в виду то, что республика уже в три раза перевыполнила набор в ряды Вооруженных сил. Обращение адресовано главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, председателю республиканского парламента Татьяне Егоровой и председателю местного правительства Алию Мусукову. Его подписали председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Кабардино-Балкарского отделения Ассоциаций жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель Координационного совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, общественный деятель Алик Шашев и правозащитница Ольга Бегретова-Эфендиева. Авторы намерены расширить список подписантов в ближайшие дни.