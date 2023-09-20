Продажи туров на Кавминводы выросли на 15-20%. В санаториях почти не осталось свободных мест
В санаториях Кавказских Минеральных Вод почти не осталось мест до конца осени. Продажи туров и глубина бронирований увеличились
Этой осенью туроператоры фиксируют высокий спрос на отдых в Кавминводах. По данным Ассоциации туроператоров, продажи увеличились на 15-20%. Загрузка здравниц в октябре-ноябре составляет 80-90%.
Также увеличилась глубина бронирований. Туроператоры отметили, что несколько лет назад этот показатель составлял 2-3 месяца, теперь — 5-6 месяцев. В туроператоре «Алеан» сказали, что это самая большая глубина бронирования на российском внутреннем рынке.
По данным «Алеан», в популярных санаториях «Источник» (Ессентуки) и «Целебный Нарзан» (Кисловодск) максимальная загрузка до 7 декабря, в санатории «Центросоюз» (Кисловодск) — до 12 декабря, в санатории «Кругозор» (Кисловодск) — до 4 декабря. Санаторий «Виктория» в Кисловодске загружен до конца года.
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Отметим, средняя стоимость размещения в санаториях эконом-сегмента на 10-12 дней составляет 80-110 тыс. рублей на двоих. В среднем ценовом сегменте лечение составит 100-180 тыс. рублей, а в здравницах высокого уровня от 180 тыс. рублей.
Ранее Юга.ру писали, что власти Кисловодска сообщили о почти стопроцентной рекордной загрузке санаториев до декабря. Также в городе планируют создать особую экономическую зону «Солнечная долина». Туда хотят привлечь 70 миллиардов частных инвестиций.