Продажи туров на Кавминводы выросли на 15-20%. В санаториях почти не осталось свободных мест

В санаториях Кавказских Минеральных Вод почти не осталось мест до конца осени. Продажи туров и глубина бронирований увеличились

Этой осенью туроператоры фиксируют высокий спрос на отдых в Кавминводах. По данным Ассоциации туроператоров, продажи увеличились на 15-20%. Загрузка здравниц в октябре-ноябре составляет 80-90%.

Также увеличилась глубина бронирований. Туроператоры отметили, что несколько лет назад этот показатель составлял 2-3 месяца, теперь — 5-6 месяцев. В туроператоре «Алеан» сказали, что это самая большая глубина бронирования на российском внутреннем рынке.

По данным «Алеан», в популярных санаториях «Источник» (Ессентуки) и «Целебный Нарзан» (Кисловодск) максимальная загрузка до 7 декабря, в санатории «Центросоюз» (Кисловодск) — до 12 декабря, в санатории «Кругозор» (Кисловодск) — до 4 декабря. Санаторий «Виктория» в Кисловодске загружен до конца года.