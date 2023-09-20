В Сочи дольщицу проблемного ЖК обвиняют в вымогательстве у инвестора

18 сентября дольщица Алла Соболева и ее адвокат заявили об обысках, которые провели в ее квартире и машине

Дольщицу подозревают в вымогательстве в особо крупном размере у инвестора ЖК «Курортный». Об этом адвокат Соболевой Сергей Костюк рассказал в ютуб-канале «С открытым забралом». «Был осмотр несудебный жилища, автомобиля. Сейчас мы участвовали в допросе по указанным обстоятельствам. Вину мы не признаем, будем предоставлять доказательства. Считаем, что обстоятельства данного дела не соответствуют фактам, указанным при возбуждении дела», — сказал Костюк.

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В феврале 2023 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав дольщиков ЖК «Курортный». Он был долгостроем с 2014 года из-за того, что вместо трехэтажных домов начали строить шестиэтажные, что усилило оползни. Первые жильцы получили ключи от квартир в 2020-м и сейчас жалуются на качество жилья. Соболева сказала, что судится с управляющей компанией, которая, по ее мнению, ненадлежащим образом сдала собственникам жилой дом и не построила подпорную стену по решению суда. Адвокат Костюк считает, что уголовное дело, возбужденное против Соболевой, по фактуре связано с делами, которые суды рассматривают по ее заявлениям против инвестора. Защита намерена установить эту связь.