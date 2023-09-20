В Сочи дольщицу проблемного ЖК обвиняют в вымогательстве у инвестора
18 сентября дольщица Алла Соболева и ее адвокат заявили об обысках, которые провели в ее квартире и машине
Дольщицу подозревают в вымогательстве в особо крупном размере у инвестора ЖК «Курортный». Об этом адвокат Соболевой Сергей Костюк рассказал в ютуб-канале «С открытым забралом».
«Был осмотр несудебный жилища, автомобиля. Сейчас мы участвовали в допросе по указанным обстоятельствам. Вину мы не признаем, будем предоставлять доказательства. Считаем, что обстоятельства данного дела не соответствуют фактам, указанным при возбуждении дела», — сказал Костюк.
В Краснодаре дольщики долгостроя ждали квартиры 17 лет, а теперь не могут сменить управляющую компанию:
В феврале 2023 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав дольщиков ЖК «Курортный». Он был долгостроем с 2014 года из-за того, что вместо трехэтажных домов начали строить шестиэтажные, что усилило оползни. Первые жильцы получили ключи от квартир в 2020-м и сейчас жалуются на качество жилья.
Соболева сказала, что судится с управляющей компанией, которая, по ее мнению, ненадлежащим образом сдала собственникам жилой дом и не построила подпорную стену по решению суда.
Адвокат Костюк считает, что уголовное дело, возбужденное против Соболевой, по фактуре связано с делами, которые суды рассматривают по ее заявлениям против инвестора. Защита намерена установить эту связь.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2015 года в отношении ЖК «Курортный» возбудили дело из-за нарушения градостроительного законодательства. В октябре 2019 года бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что для завершения ЖК нашли инвестора — компанию «Альпика-Групп». До конца года планировали закончить 12 домов.