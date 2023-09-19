Департамент образования Краснодара рассказал о нехватке педагогов и зарплатах молодых учителей
В краснодарских школах не хватает педагогов и поваров. А зарплаты опытных учителей и молодых специалистов сильно отличаются
В Краснодаре на брифинге 19 сентября директор городского департамента образования Александр Звягинцев рассказал, что в краевой столице не хватает порядка 850 учителей.
«Не успевает педагогический вуз готовить в таком количестве кадры. Соответственно, для того, чтобы сразу наполнить школы педагогами, нужно время. Даже КубГУ, который готовит преподавателей по различным направлениям, с такими объемами не справляется. В кадрах проблема сейчас и в районах. Поэтому студенты, которые заканчивают славянский филиал или армавирский педагогический, могут не приехать в Краснодар. Они нужны и там», — сказал Звягинцев.
Он отметил, что при устройстве многие учитывают заработную плату.. По его словам, средняя зарплата учителя в Краснодаре составляет 42 тыс. рублей, но для молодого специалиста эта сумма меньше.
«Для молодого педагога, который приходит в школу, честно сказать, даже иногда стыдно рассказывать, это чуть больше 25 тысяч», — поделился Звягинцев.
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Он добавил, что молодым учителям при устройстве на работу выплачивают «подъемные» 50 тыс. рублей, а участникам форумов и победителям конкурсов дополнительно выплачивают еще 100 тыс. рублей. Ранее вице-губернатор Анна Минькова говорила, что в Краснодаре молодым педагогам, окончившим вуз, единовременно выплачивают по 25 тыс. рублей. Также Звягинцев напомнил, что педагогам компенсируют аренду жилья. Эта выплата составляет 15 тыс. рублей.
По его словам, в городе планируют ввести новые дополнительные меры поддержки. Среди них — бесплатное питание для учителей в школьной столовой и проезд на общественном транспорте.
Также Звягинцев добавил, что кроме педагогов в краснодарских школах не хватает поваров, кухонных работников и технического персонала.
Ранее Юга.ру писали, что с 1 сентября в Краснодарском крае учителям повысили зарплату на 5 тысяч рублей. А в Сочи ввели 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для учителей.