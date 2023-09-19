Департамент образования Краснодара рассказал о нехватке педагогов и зарплатах молодых учителей

В краснодарских школах не хватает педагогов и поваров. А зарплаты опытных учителей и молодых специалистов сильно отличаются

В Краснодаре на брифинге 19 сентября директор городского департамента образования Александр Звягинцев рассказал, что в краевой столице не хватает порядка 850 учителей.

«Не успевает педагогический вуз готовить в таком количестве кадры. Соответственно, для того, чтобы сразу наполнить школы педагогами, нужно время. Даже КубГУ, который готовит преподавателей по различным направлениям, с такими объемами не справляется. В кадрах проблема сейчас и в районах. Поэтому студенты, которые заканчивают славянский филиал или армавирский педагогический, могут не приехать в Краснодар. Они нужны и там», — сказал Звягинцев.

Он отметил, что при устройстве многие учитывают заработную плату.. По его словам, средняя зарплата учителя в Краснодаре составляет 42 тыс. рублей, но для молодого специалиста эта сумма меньше.

«Для молодого педагога, который приходит в школу, честно сказать, даже иногда стыдно рассказывать, это чуть больше 25 тысяч», — поделился Звягинцев.