В Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре планируют заменить пять светофоров на интеллектуальные системы

До конца сентября в Краснодаре планируют установить пять «умных» светофоров. В пресс-службе мэрии города рассказали, что интеллектуальная система поможет сократить автомобильные заторы. Первый такой светофор уже установили на пересечении улиц Бабушкина и Передерия.

Где планируют установить светофоры:

  • улица Игнатова, 55;
  • улица 40-летия Победы, 146/10;
  • улица Атарбекова, 13;
  • на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Домбайской;
  • на пересечении улиц Бабушкина и Брюсова.

В мэрии отметили, что светофоры могут сокращать или продлевать фазы движения автомобилей. Специальные датчики определяют интенсивность транспортного потока и в зависимости от этого сокращают или продлевают длительность зеленого сигнала.

Также перед 1 сентября на шести аварийных участках установили обычные светофоры:

  • улица Московская 66;
  • улица Янковского / ул. Пашковская;
  • улица Сормовская / ул. Дежнёва;
  • улица Котовского / ул. Головатого;
  • улица Седина / ул. Промышленная;
  • пересечении ул. Дорожная и ул. Лаперуза.

Но местные жители возмущаются из-за установки светофора на улице Лаперуза. Его включили 15 августа и с того дня люди жалуются в соцсетях, что на участке появилась пробка. 

«Сегодня заработал светофор на Лаперуза/Соловьева. Это просто жесть. Трасса от Индустриального до ул. 1-го  Мая и так еле двигалась, а теперь просто тупо встала. Вместо расширения дорог, строительства развязок, дублеров, проведения трамвайных линий — воткнули ещё один светофорик в месте, где сходятся четыре дороги. Просто вопиющий пофигизм и некомпетентность. Их заботит только состояние остановок и асфальтика в центре, а пригород пусть задыхается. На людей плевать!», — написали в телеграм-канале «Туподар Краснодар». 

В муниципальном центре управления Краснодара сказали, что светофор убирать его не планируют. Там отметили, что в департаменте транспорта и дорожного хозяйства следят за ситуацией на дороге и будут перенастраивать светофор. Также в ближайшие несколько месяцев там планируют реконструировать перекресток.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапе между Сукко и Утришом из-за неработащих светофоров образовалась многокилометровая пробка.

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