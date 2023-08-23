В Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров

До конца сентября в Краснодаре планируют установить пять «умных» светофоров. В пресс-службе мэрии города рассказали, что интеллектуальная система поможет сократить автомобильные заторы. Первый такой светофор уже установили на пересечении улиц Бабушкина и Передерия.

Где планируют установить светофоры:

улица Игнатова, 55;

улица 40-летия Победы, 146/10;

улица Атарбекова, 13;

на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Домбайской;

на пересечении улиц Бабушкина и Брюсова.

В мэрии отметили, что светофоры могут сокращать или продлевать фазы движения автомобилей. Специальные датчики определяют интенсивность транспортного потока и в зависимости от этого сокращают или продлевают длительность зеленого сигнала.

Также перед 1 сентября на шести аварийных участках установили обычные светофоры:

улица Московская 66;

улица Янковского / ул. Пашковская;

улица Сормовская / ул. Дежнёва;

улица Котовского / ул. Головатого;

улица Седина / ул. Промышленная;

пересечении ул. Дорожная и ул. Лаперуза.

Но местные жители возмущаются из-за установки светофора на улице Лаперуза. Его включили 15 августа и с того дня люди жалуются в соцсетях, что на участке появилась пробка.

«Сегодня заработал светофор на Лаперуза/Соловьева. Это просто жесть. Трасса от Индустриального до ул. 1-го Мая и так еле двигалась, а теперь просто тупо встала. Вместо расширения дорог, строительства развязок, дублеров, проведения трамвайных линий — воткнули ещё один светофорик в месте, где сходятся четыре дороги. Просто вопиющий пофигизм и некомпетентность. Их заботит только состояние остановок и асфальтика в центре, а пригород пусть задыхается. На людей плевать!», — написали в телеграм-канале «Туподар Краснодар».