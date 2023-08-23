В Краснодаре до конца сентября установят пять «умных» светофоров
В Краснодаре планируют заменить пять светофоров на интеллектуальные системы
До конца сентября в Краснодаре планируют установить пять «умных» светофоров. В пресс-службе мэрии города рассказали, что интеллектуальная система поможет сократить автомобильные заторы. Первый такой светофор уже установили на пересечении улиц Бабушкина и Передерия.
Где планируют установить светофоры:
- улица Игнатова, 55;
- улица 40-летия Победы, 146/10;
- улица Атарбекова, 13;
- на пересечении улиц Героев-Разведчиков и Домбайской;
- на пересечении улиц Бабушкина и Брюсова.
В мэрии отметили, что светофоры могут сокращать или продлевать фазы движения автомобилей. Специальные датчики определяют интенсивность транспортного потока и в зависимости от этого сокращают или продлевают длительность зеленого сигнала.
Также перед 1 сентября на шести аварийных участках установили обычные светофоры:
- улица Московская 66;
- улица Янковского / ул. Пашковская;
- улица Сормовская / ул. Дежнёва;
- улица Котовского / ул. Головатого;
- улица Седина / ул. Промышленная;
- пересечении ул. Дорожная и ул. Лаперуза.
Но местные жители возмущаются из-за установки светофора на улице Лаперуза. Его включили 15 августа и с того дня люди жалуются в соцсетях, что на участке появилась пробка.
«Сегодня заработал светофор на Лаперуза/Соловьева. Это просто жесть. Трасса от Индустриального до ул. 1-го Мая и так еле двигалась, а теперь просто тупо встала. Вместо расширения дорог, строительства развязок, дублеров, проведения трамвайных линий — воткнули ещё один светофорик в месте, где сходятся четыре дороги. Просто вопиющий пофигизм и некомпетентность. Их заботит только состояние остановок и асфальтика в центре, а пригород пусть задыхается. На людей плевать!», — написали в телеграм-канале «Туподар Краснодар».
В муниципальном центре управления Краснодара сказали, что светофор убирать его не планируют. Там отметили, что в департаменте транспорта и дорожного хозяйства следят за ситуацией на дороге и будут перенастраивать светофор. Также в ближайшие несколько месяцев там планируют реконструировать перекресток.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Анапе между Сукко и Утришом из-за неработащих светофоров образовалась многокилометровая пробка.