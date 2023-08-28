Краснодарцы жалуются на ежедневную пробку из-за нового светофора на улице Дорожной

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В районе улицы Лаперуза снова скопилась пробка. Водители считают причиной заторов новый светофор

Утром 28 августа на пересечении улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева снова образовалась пробка. По словам краснодарцев, причиной затора является светофор, который установили на перекрестке в середине августа.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В 9:50 пробка на улице Дорожной от бульвара Адмирала Пустошкина до улицы Милютинской растянулась более чем на 3 км.

«Издевательство из-за нового светофора! Все дороги превратились в одну большую пробку с 15 августа!», — пишут в соцсетях. 

Водители жалуются на пробки с момента установки светофора. По их словам, раньше такой проблемы не было. 

В муниципальном центре управления 16 августа писали, что светофор там установили по просьбе местных жителей. 23 августа в МЦУ сказали, что городской дептранс в курсе дорожной ситуации и светофор перенастроят.  Но спустя несколько дней пробка не исчезла.

Также утром в Краснодаре есть заторы на других дорогах. Пробки скопились на улице Красных Партизан, МОПР, в районе Чистяковской рощи и на подъезду к Тургеневскому мосту со стороны Адыгеи.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре образовалась сильная пробка в районе Восточного обхода.

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Краснодарцы жалуются на ежедневную пробку из-за нового светофора на улице Дорожной
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