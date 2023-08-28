Краснодарцы жалуются на ежедневную пробку из-за нового светофора на улице Дорожной
В районе улицы Лаперуза снова скопилась пробка. Водители считают причиной заторов новый светофор
Утром 28 августа на пересечении улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева снова образовалась пробка. По словам краснодарцев, причиной затора является светофор, который установили на перекрестке в середине августа.
В 9:50 пробка на улице Дорожной от бульвара Адмирала Пустошкина до улицы Милютинской растянулась более чем на 3 км.
«Издевательство из-за нового светофора! Все дороги превратились в одну большую пробку с 15 августа!», — пишут в соцсетях.
Водители жалуются на пробки с момента установки светофора. По их словам, раньше такой проблемы не было.
В муниципальном центре управления 16 августа писали, что светофор там установили по просьбе местных жителей. 23 августа в МЦУ сказали, что городской дептранс в курсе дорожной ситуации и светофор перенастроят. Но спустя несколько дней пробка не исчезла.
Также утром в Краснодаре есть заторы на других дорогах. Пробки скопились на улице Красных Партизан, МОПР, в районе Чистяковской рощи и на подъезду к Тургеневскому мосту со стороны Адыгеи.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре образовалась сильная пробка в районе Восточного обхода.