Краснодарский край вошел в топ популярных направлений для осеннего отпуска — SuperJob

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, где россияне чаще отдыхают осенью

Опрос был проведен с 13 по 15 сентября. По данным исследования, 15% россиян будут отдыхать дома, 6% планируют поездку на дачу или путешествие по стране, а 3% проведут осенний отпуск за границей.

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Как показал опрос, мужчины чаще женщин собираются осенью на дачу (9% против 2% соответственно). Поездку по стране чаще планируют респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (8%).

Самые популярные города для осеннего отпуска по России:

  • Санкт-Петербург;
  • Краснодарский край;
  • Северный Кавказ;
  • Казань;
  • Алтай;
  • Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют граждане с доходом от 50 тысяч рублей в месяц (5%). Они чаще отправляются отдыхать в Беларусь, Турцию и Египет.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, купальный сезон на Черноморском побережье продлится до 10 октября. Как рассказал эксперт, отельеры Анапы и Геленджика в бархатный сезон снизят цены на 30-40%. Также на курорты Краснодарского края в этот период запустили 600 дополнительных поездов.

Ранее Юга.ру писали, что четверть краснодарцев, по данным аналитиков SuperJob, хотят, чтобы отпуск длился больше четырех недель.

Как сообщали Юга.ру, на курортах Краснодарского края остывает море. Самая теплая вода в середине сентября в Сочи и Туапсе.

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