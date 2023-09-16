Жители Сукко просят вернуть им доступ к пляжам. Спросили о ситуации в мэрии Анапы

В Сукко местные жители жалуются на ограничения доступа к пляжам. В администрации Анапы прокомментировали ситуацию

Предыстория. В июле 2023 года Юга.ру писали, что жители поселка Сукко протестуют против забора на пляже. Его установила администрация детского лагеря «Смена». Там решение прокомментировали и сообщили, что имеют право на установку забора и ограничение доступа на пляж.

В редакцию Юга.ру обратилась жительница поселка Сукко. Она рассказала, что местные просят администрацию Анапы внести в генплан города изменения, которые касаются доступа к пляжам. По словам жительницы, всему пляжу Сукко просят присвоить «статус общественного». Юга.ру сделали запрос в мэрию Анапы и получили ответ. Нам рассказали, что статус пляжей «общественный», «частный» генеральным планом не устанавливается. В администрации добавили, что участок с кадастровым номером 23:37:1101003:23, примыкающий к границе водного объекта, в генеральном плане отнесен к функциональной зоне «Курортная зона». Речь об этом участке:

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«В генеральном плане городского округа город-курорт Анапа, в редакции, утвержденной решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2021 г. № 262, предусмотрена функциональная зона «Зона отдыха (пляжи)» протяженностью 255 метров », — сообщили в мэрии.

При этом в администрации указали, что в летний период на территории Сукко функционируют пять пляжных территорий, из них четыре территории находятся в пользовании детских здравниц. Только одна территория является местом общего пользования, ее протяженность 150 метров , вмещает пляж 4 тыс. человек. Выходит, из 255 метров пляжей 105 метров делят между собой детские лагеря.

В ответе на запрос редакции Юга.ру замглавы Анапы Виталий Воронова также ссылается на статью 6 Водного кодекса РФ, где указано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров.

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При этом, напомним, что, комментируя забор на пляже, который примыкает к детскому лагерю, руководство «Смены» сослалось на другую норму закона: «3 апреля 2023 года принят Федеральный закон № 96-ФЗ. В соответствии с ним, детские организации отдыха и оздоровления получили право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, в том числе на участках береговой полосы водных объектов ».

Отметим, что в популярном телеграм-канале 15 сентября появилась информация о том, что жители Сукко собрали больше 2 тыс. подписей под петицией с требованием обеспечить свободный доступ ко всем пляжам поселка.