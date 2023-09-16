Жители Сукко просят вернуть им доступ к пляжам. Спросили о ситуации в мэрии Анапы
В Сукко местные жители жалуются на ограничения доступа к пляжам. В администрации Анапы прокомментировали ситуацию
Предыстория. В июле 2023 года Юга.ру писали, что жители поселка Сукко протестуют против забора на пляже. Его установила администрация детского лагеря «Смена». Там решение прокомментировали и сообщили, что имеют право на установку забора и ограничение доступа на пляж.
В редакцию Юга.ру обратилась жительница поселка Сукко. Она рассказала, что местные просят администрацию Анапы внести в генплан города изменения, которые касаются доступа к пляжам. По словам жительницы, всему пляжу Сукко просят присвоить «статус общественного».
Юга.ру сделали запрос в мэрию Анапы и получили ответ.
Нам рассказали, что статус пляжей «общественный», «частный» генеральным планом не устанавливается. В администрации добавили, что участок с кадастровым номером 23:37:1101003:23, примыкающий к границе водного объекта, в генеральном плане отнесен к функциональной зоне «Курортная зона».
Речь об этом участке:
«В генеральном плане городского округа город-курорт Анапа, в редакции, утвержденной решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2021 г. № 262, предусмотрена функциональная зона «Зона отдыха (пляжи)» протяженностью 255 метров», — сообщили в мэрии.
При этом в администрации указали, что в летний период на территории Сукко функционируют пять пляжных территорий, из них четыре территории находятся в пользовании детских здравниц. Только одна территория является местом общего пользования, ее протяженность 150 метров, вмещает пляж 4 тыс. человек.
Выходит, из 255 метров пляжей 105 метров делят между собой детские лагеря.
В ответе на запрос редакции Юга.ру замглавы Анапы Виталий Воронова также ссылается на статью 6 Водного кодекса РФ, где указано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров.
В Анапе перед пляжем станицы Благовещенской установили шлагбаум:
При этом, напомним, что, комментируя забор на пляже, который примыкает к детскому лагерю, руководство «Смены» сослалось на другую норму закона:
«3 апреля 2023 года принят Федеральный закон № 96-ФЗ. В соответствии с ним, детские организации отдыха и оздоровления получили право устанавливать правила пребывания посторонних лиц на своей территории, в том числе на участках береговой полосы водных объектов».
Отметим, что в популярном телеграм-канале 15 сентября появилась информация о том, что жители Сукко собрали больше 2 тыс. подписей под петицией с требованием обеспечить свободный доступ ко всем пляжам поселка.
Напомним, 20 августа в Анапе надпись «Сукко» на горе изменили на «****!», а потом обратно, фото появились в соцсетях.