В Анапе перед пляжем станицы Благовещенской установили шлагбаум. Узнали, что происходит

Анапчане недовольны шлагбаумом на пляже в Благовещенской. Его установил арендатор участка

Жители Анапы сообщили в соцсетях, что в Благовещенской кто-то решил ограничить проезд на пляж и установил шлагбаум. Не пускают только отдыхающих на автомобилях. Пройти пешком можно.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии Анапы. Там сказали, что эта земля находится в собственности края и имеет сельскохозяйственное назначение. Сейчас участок отдали в долгосрочную аренду.

По словам арендатора, он ограничил проезд автомобилей, чтобы использовать землю по назначению. Там планируется открыть сельскохозяйственную ярмарку. Проход по территории не ограничен, отметили в мэрии.

Как писали Юга.ру, жители Анапы выходили на протесты из-за забора на пляже в Сукко. Его установило руководство лагеря «Смена».