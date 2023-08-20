В Анапе надпись «Сукко» на горе изменили на «****!», а потом обратно — соцсети
20 августа в пабликах Краснодарского края появились посты о том, что надпись «Сукко» на горе рядом с Анапой исказили, превратив в похожее слово из четырех букв
По информации в нескольких пабликах, это произошло в ночь с субботы на воскресенье. По данным телеграм-канала «Туподар Краснодар», «Сукко» была самой большой надписью на этой горе, впервые ее выложили еще 50 лет назад. Буквы выложены светлыми камнями, хорошо видными на фоне зеленого склона. Автор пишет, что буквы неоднократно перекладывали еще в 1996 году, но в другие слова.
[Сука — самка домашней собаки, а также вообще животных женского пола из семейства собак. Употребляется в ругательном смысле, однако окончательного мнения, можно ли отнести это ругательство к разряду матерных слов, нет]
Во второй половине дня телеграм-канал «Чисто Анапа» опубликовал пост о том, что надписи вернули прежний вид. По данным авторов, МВД Анапы проводит проверку и ищет нарушителя или нарушителей.
На этой неделе Юга.ру писали о том, что отдыхающие в Анапе видели дельфинов и альбатросов. Также на этой неделе на дороге между Анапой и Сукко не работало несколько светофоров, из-за чего собирались большие пробки.