В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Чебурашка»

В амфитеатре парка «Краснодар» в воскресенье пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Чебурашка»

Жители и гости Краснодара могут бесплатно посмотреть фильм «Чебурашка» на большом экране. Его покажут в амфитеатре парка «Краснодар» 17 сентября в 16:30.

Кинопоказ организован совместно с кинотеатром Каро 8, который откроется в ТЦ «Галерея» 24 сентября. Сеть уже запланировала проведение пяти крупных кинопремьер.

Ранее актёр Сергей Гармаш, сыгравший главную роль в фильме «Чебурашка», рассказал о работе над продолжением.



Отечественный фильм «Чебурашка» вышел в прокат в новогодние праздники и стал самым кассовым в истории российского кино. Сборы превысили 6 млрд рублей. Также издательство АСТ выпустило первую официальную новеллизацию ленты.

В Кисловодске, где снимали несколько сцен ленты, планируют установить 11 скульптур Чебурашки. Оплатят их средствами курортного сбора.

Напомним, в Краснодаре покажут «Барби», о ситуации с билетами Юга.ру писали здесь.