Стала известна дата открытия кинотеатра в ТРЦ «Галерея-Краснодар»

Зрители смогут смотреть новинки проката уже с 24 сентября. С момента открытия и до конца года сеть запланировала проведение пяти крупных кинопремьер.

В кинотеатре будет восемь залов, рассчитанных на 1 тыс. человек. По заявлению пресс-службы, он будет единственным в Краснодаре с креслами-реклайнерами, которые сравнивают с бизнес-классом авиакомпаний.

Покупка билетов будет полностью автоматизированной. В кинотеатре доступен кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого не только традиционные попкорн, начос и различные напитки, но и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски. Во время сеанса в кинозале можно будет заказать блюда из бара киноплекса или заведений фудкорта торгового центра.

Кроме этого, пространство оформлено арт-объектами и дополнено зоной лектория, где будут проходить встречи с создателями кино и критиками. При этом в компании обещают, что цена билетов будет среднерыночной.

Напомним, в Краснодаре в марте 2022 года закрылся кинотеатр сети «Киномакс».

Что посмотреть в Краснодаре в кино с 7 сентября Юга.ру рассказывали здесь. В прокат вышли отечественная комедия о семейных разборках в деревне, хоррор о паранормальных явлениях, детективный триллер о журналистском расследовании.