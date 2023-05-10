Зарплата большинства жителей краснодарского края достигнет 100 тыс. рублей через 15 лет — эксперты

Краснодарский край занял 63 место в рейтинге по динамике зарплат в стране. Эксперты РИА «Рейтинг» подсчитали, что зарплата в 100 тыс. рублей станет на Кубани средней только через 15 лет.

Согласно рейтингу, на 9 позиций ниже расположился Крым и занял 72 строчку. Дагестан занял 76 позицию, а Ставропольский край 79. На последней строчке расположилась Чеченская республика.

На 15 позиций выше, чем Краснодарский край, находится Адыгея. То есть жители республики быстрее дойдут до отметки в 100 тыс. рублей. А первую строчку в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там уже более четверти работников получают зарплату в 100 тыс. рублей. Предполагается, что менее чем через три года таких работников будет половина.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край занял первое место в рейтинге регионов РФ с самой недоступной ипотекой. Также жители Кубани стали лидерами по инвестициям в зарубежную недвижимость.