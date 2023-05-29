Краснодарский край занял 44 место среди регионов РФ в рейтинге по благосостоянию семей — эксперты

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (118 тыс. руб.). На следующих позициях оказались Москва (89,6 тыс. руб.), Сахалинская область (78,6 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (77 тыс. руб.). На последних строчках рейтинга с минусовыми значениями Ингушетия (-203 руб.) и Кабардино-Балкария (-7, 3 тыс. руб).



Другие южные регионы также не заняли лидирующие позиции в рейтинге. Ростовская область расположилась на 56 месте, Ставропольский край — на 64, республика Адыгея — на 60, а республика Крым — на 74.



По данным СМИ, инфографика рассчитывалась по возможному остатку денег в семье с двумя работающими со средней зарплатой после минимальных расходов. Рейтинг составлен на основании данных Росстата. Для расчета складывались две среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), а из их суммы вычитался региональный прожиточный минимум.



Возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона. По словам экспертов, минимальные расходы семей выше, так как официальная статистика не учитывает все их особенности.



Как сообщали ранее Юга.ру, зарплата большинства жителей Краснодарского края достигнет 100 тыс. руб. через 15 лет.