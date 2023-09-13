ГИБДД за лето выписали 130 штрафов за парковку на полосе около парка «Краснодар»
За три месяца только 130 водителей получили штрафы за неправильную парковку около парка «Краснодар»
Жители краевой столицы жалуются, что крайнюю правую полосу около парка «Краснодар» превратили в парковку. С утра и до самого вечера она заставлена автомобилями, хотя парковаться там запрещено.
Юга.ру обратились за комментариями в пресс-службу ГИБДД по Краснодарском краю. Там рассказали, что за все лето штрафы за парковку на полосе получили 130 водителей. Протоколы составляли за нарушение правил стоянки и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.
Также в ГИБДД отметили, что не привлекали эвакуаторы из-за нарушений парковки. Из-за нехватки спецтехники её используют только в экстренных случаях.
Ранее Юга.ру писали, что на улицах Краснодара снова появились эвакуаторы. Они работают с 1 июня 2022 года, но официально об этом не сообщали. Эвакуированные автомобили отвозят на две городские спецстоянки. Где они находятся и как забрать оттуда машину, можно почитать в нашем материале.