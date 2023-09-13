В краснодарской многоэтажке сорвался лифт с детьми. Прокуратура и полиция проводят проверки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре утром 13 сентября в многоэтажном доме сорвался лифт, внутри находились двое детей

В соцсетях утром 13 сентября появилась информация о ЧП в одном из многоэтажных домов на улице Московской в Краснодаре. Очевидцы рассказали, что мужчина и двое детей пострадали при падении кабины лифта. В полиции Краснодара Юга.ру узнали, что всего в лифте находились трое мужчин, одна женщина и двое детей.

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«Сегодня около 8 часов утра в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Московская, 144, к1 с высоты восьмого этажа упал пассажирский лифт, в результате чего, по предварительной информации, пострадал находившийся внутри мужчина и двое детей в возрасте трех и четырех лет. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — рассказал руководитель пресс-службы полиции Краснодара Артем Коноваленко.

В МЦУ Краснодара также сообщили, что прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ООО «Единый город».

Обновлено в 11:09. Позже ситуацию прокомментировали в СУ СК России по Краснодарскому краю. По поручению Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в июле лифт упал в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака, д. 12/1 в Краснодаре.

Дети ЖКХ Полиция Происшествия Прокуратура

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