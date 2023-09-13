В краснодарской многоэтажке сорвался лифт с детьми. Прокуратура и полиция проводят проверки

В соцсетях утром 13 сентября появилась информация о ЧП в одном из многоэтажных домов на улице Московской в Краснодаре. Очевидцы рассказали, что мужчина и двое детей пострадали при падении кабины лифта. В полиции Краснодара Юга.ру узнали, что всего в лифте находились трое мужчин, одна женщина и двое детей.

«Сегодня около 8 часов утра в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Московская, 144, к1 с высоты восьмого этажа упал пассажирский лифт, в результате чего, по предварительной информации, пострадал находившийся внутри мужчина и двое детей в возрасте трех и четырех лет. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — рассказал руководитель пресс-службы полиции Краснодара Артем Коноваленко.

В МЦУ Краснодара также сообщили, что прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ООО «Единый город».