Мэрия Краснодара обратилась в полицию из-за порчи лифтов в подземных переходах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В одном из лифтов подожгли вентиляционный выход

Власти Краснодара направили заявление в полицию по факту порчи лифтов в переходах через улицы Московскую и Петра Метальникова. Также их решили оборудовать дополнительными видеокамерами.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в лифтах порезали пленку и подожгли вентиляционные выходы из-за чего сломался электрический привод. Специалисты ремонтируют лифты, работы обещают закончить в течение дня. 

В каждом подземном переходе сейчас работают по пять камер, вопрос установки дополнительных средств наблюдения власти проработают в ближайшеев время. Глава города Евгений Наумов отметил, что видеонаблюдение должно быть утановлено в недоступном для вандалов месте и охватывать весь переход. 

Ранее Юга.ру писали, что полиция Краснодара задержала подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе. 

Краснодар Полиция

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