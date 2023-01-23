Мэрия Краснодара обратилась в полицию из-за порчи лифтов в подземных переходах

Власти Краснодара направили заявление в полицию по факту порчи лифтов в переходах через улицы Московскую и Петра Метальникова. Также их решили оборудовать дополнительными видеокамерами.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что в лифтах порезали пленку и подожгли вентиляционные выходы из-за чего сломался электрический привод. Специалисты ремонтируют лифты, работы обещают закончить в течение дня.

В каждом подземном переходе сейчас работают по пять камер, вопрос установки дополнительных средств наблюдения власти проработают в ближайшеев время. Глава города Евгений Наумов отметил, что видеонаблюдение должно быть утановлено в недоступном для вандалов месте и охватывать весь переход.

Ранее Юга.ру писали, что полиция Краснодара задержала подростков, которые рисовали граффити в подземном переходе.